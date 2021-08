Un 21enne lucernese che nell’aprile 2020 uccise la madre con 48 coltellate a Emmenbrücke (LU) non è imputabile: è la conclusione a cui è giunto il Tribunale penale di Lucerna, che segue così le tesi presentate da accusa e difesa. L’uomo non verrà quindi condannato ma ricoverato in una clinica specializzata.