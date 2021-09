«Accordo con i Cantoni limitrofi se i ricoveri dovessero aumentare»

Per l’estensione del certificato COVID potrebbero essere giorni decisivi. Il Consiglio federale al momento si è fatto da parte, lasciando ai singoli Cantoni la possibilità di muoversi in maniera autonoma. Una posizione attendista che ha fatto storcere il naso a diversi Esecutivi cantonali, soprattutto quelli in cui la situazione pandemica solleva maggiori incognite.

Delusi Zurigo e Basilea

È il caso, per esempio, di Zurigo dove due ospedali cittadini ieri hanno comunicato che dovranno rimandare gli interventi chirurgici per la mancanza di posti in terapia intensiva. Al momento nelle strutture ospedaliere cittadine sono ricoverati 27 pazienti COVID, di cui 9 in terapia intensiva. «Tutti i pazienti che si trovano in questi reparti di cure intense non sono stati vaccinati. Fra questi vi sono anche...