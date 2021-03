L’approvazione di oggi è in qualche modo storica - ha spiegato Parmelin - perché per la prima volta regole di sostenibilità vengono incluse in un accordo di libero scambio. Molto probabilmente, ha proseguito il «ministro» dell’economia, criteri di questo genere verranno applicati anche per intese future, in particolare in accordo con gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS, oltre a Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), coinvolti proprio nell’accordo con l’Indonesia.