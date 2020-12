Svizzera ed Italia hanno firmato oggi un accordo di mutuo riconoscimento dei controlli radiometrici sui prodotti metallici destinati all’esportazione. A sottoscrivere il patto sono stati la Segretaria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri Livia Leu e il Sottosegretario di Stato italiano Ivan Scalfarotto. Con questo accordo, le verifiche di radioprotezione alla frontiera non saranno più necessarie per l’esportazione di prodotti metallici.

Da molti anni l’Italia ha rafforzato i controlli in materia di radioprotezione per l’importazione di prodotti metallici da paesi terzi. L’accordo firmato ha lo scopo di facilitare il commercio di prodotti metallici tra la Svizzera e l’Italia. A tal fine, l’intesa prevede che le parti contraenti riconoscano reciprocamente i controlli radiometrici di tali prodotti, in modo da eliminare i controlli attualmente in vigore alla frontiera.