Accordo quadro: anni di negoziati difficili

La Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno iniziato i negoziati nel 2014 su un accordo quadro istituzionale che dovrebbe essere un «ombrello» per i circa 120 accordi bilaterali. I colloqui si sono conclusi oggi con la decisione del Consiglio federale di non firmare la bozza di intesa.

18 marzo 2002: la commissione di politica estera del Consiglio degli Stati discute la possibilità di combinare gli accordi bilaterali in un accordo quadro.

18 settembre 2008: il Parlamento incarica il Consiglio federale di avviare i negoziati con l’UE. Il Consiglio dei ministri dell’UE accoglie con favore la decisione, ma critica la regola secondo cui le aziende europee che desiderano lavorare in Svizzera devono registrarsi otto giorni prima. La considera una violazione della libera circolazione delle persone.

20 dicembre 2012: Il Consiglio europeo decide di far dipendere la conclusione di nuovi accordi per l’accesso al mercato unico da una soluzione sulle questioni istituzionali.

18 dicembre 2013: il Consiglio federale approva il mandato negoziale. Esclude l’adozione automatica del diritto comunitario e fa delle misure di accompagnamento una «linea rossa» che non deve essere superata.

9 febbraio 2014: il popolo svizzero approva l’iniziativa «contro l’immigrazione di massa». Tre giorni dopo, gli ambasciatori dell’UE ritirano dalla loro agenda il mandato per i negoziati su un accordo quadro.

16 dicembre 2016: Le Camere federali approvano la «preferenza indigena light», che permette di attuare l’iniziativa «contro l’immigrazione di massa» in maniera accettabile per l’UE.

6 aprile 2017: Doris Leuthard si reca in visita a Bruxelles. La presidente della Confederazione e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sono d’accordo nel rompere lo stallo dei negoziati.

23 novembre 2017: Jean-Claude Juncker propone la creazione di un tribunale arbitrale per risolvere le controversie. Il Consiglio federale promette un nuovo «miliardo di coesione» per i paesi poveri dell’UE.

2 marzo 2018: Il Consiglio federale accetta l’idea di un tribunale arbitrale, ma non intende modificare le misure di accompagnamento.

8 giugno 2018: Il Consiglio federale minaccia misure di ritorsione se l’UE non estende l’equivalenza borsistica. Potrebbe negare alle banche e ai commercianti europei il diritto di continuare a commerciare in azioni svizzere.

2 luglio 2018: L’economia si pronuncia in modo schiacciante a favore di un accordo quadro.

7 dicembre 2018: La Svizzera e l’UE raggiungono una bozza di accordo. Due questioni rimangono irrisolte: le misure di accompagnamento e la direttiva sulla cittadinanza europea, che estende l’accesso alle prestazioni sociali. Nonostante ciò, il Consiglio federale decide di pubblicare il testo e di metterlo in consultazione.

Febbraio/marzo 2019: I gruppi parlamentari liberale-radicale e dei Verdi liberali sostengono l’accordo quadro. L’Unione sindacale svizzera (USS) lo rifiuta, ritenendo che le misure di accompagnamento e la protezione dei salari non siano negoziabili.

18 giugno 2019: Bruxelles constata una «mancanza di progressi» e decide di non estendere l’equivalenza borsistica. Per ritorsione, Berna vieta il commercio di azioni svizzere sulle borse europee.

2020: I negoziati sono bloccati fino alla votazione del 27 settembre sull’iniziativa «Per un’immigrazione moderata» dell’UDC. Dopo il rifiuto del testo, Bruxelles si aspetta che il progetto di accordo quadro venga firmato «rapidamente». In novembre, il Consiglio federale dichiara di aver definito la sua posizione sui tre punti ancora in sospeso.

Inizio 2021: Economiesuisse e l’Associazione svizzera degli imprenditori chiedono un «rapido chiarimento» delle questioni in sospeso. Si forma un gruppo parlamentare per sostenere il governo in questo sforzo.