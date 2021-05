Il Consiglio federale ha sporto denuncia per le indiscrezioni relative all’ abbandono delle trattative per un accordo istituzionale con l’UE . Nella fase finale dei negoziati alcuni media hanno diffuso i contenuti di documenti interni.

«Posso confermare che il Consiglio federale ha sporto denuncia per le indiscrezioni emerse in relazione all’accordo quadro con l’UE», ha detto oggi il portavoce André Simonazzi a Keystone-ATS, confermando un’anticipazione della «Schweiz am Wochenende». Trattandosi di un procedimento in corso, il portavoce non ha potuto dire quali sono i documenti interessati.