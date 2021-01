La nuova segretaria di Stato Livia Leu Agosti ha incontrato oggi a Bruxelles i rappresentanti dell’UE: quello odierno, ha scritto poi in un tweet, è stato «un primo positivo scambio in merito all’accordo quadro».

Riso è pure responsabile del dossier riguardante la Svizzera, dato che il posto di negoziatore capo sul fronte comunitario è attualmente vacante. Stefano Sannino, che ha ricoperto l’incarico fino ad ora, è infatti stato promosso al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) all’inizio dell’anno. Non si sa ancora ufficialmente chi gli succederà come capo negoziatore.