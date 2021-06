Dopo il fallimento di un accordo quadro istituzionale tra Svizzera e Unione Europea, la presidente del Partito liberale-radicale Petra Gössi propone quali soluzioni per l’economia elvetica di rendere più flessibili gli orari di lavoro, di diminuire le imposte per le aziende e di favorire il reclutamento di personale qualificato proveniente da tutto il mondo.

Gli svantaggi per l’economia svizzera con il fallimento dell’accordo quadro devono essere compensati da una strategia a tre pilastri, dice Gössi in un’intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo editoriale Tamedia. Ossia con un piano che mantenga la via bilaterale con l’UE, che crei nuovi partenariati con paesi terzi al di fuori dell’UE e che avvii un «programma nazionale per mantenersi in forma».