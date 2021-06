Accordo quadro, «il SEE è una valida alternativa»

Secondo il presidente dei Verdi liberali Jürg Grossen l’adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (SEE) è diventata una «valida alternativa» dopo il fallimento dei negoziati sull’accordo quadro istituzionale con l’Unione Europea.

Il SEE, che, oltre all’UE, comprende Norvegia, Islanda e Liechtenstein funziona bene ed è un’opzione che deve essere discussa seriamente, dice Grossen in un’intervista pubblicata oggi dai giornali in lingua tedesca del gruppo editoriale Tamedia.