Berlino si impegnerà affinché la Svizzera possa discutere con l’UE su tutte le questioni che non riguardano punti essenziali, promette Flügger in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano svizzero-tedesco Blick.

Se i punti chiave non potranno nuovamente essere affrontati, nuove trattative sono frequenti nell’Unione europea, assicura l’ambasciatore di Germania. Chiarimenti, allegati e disposizioni sono stati adottati per numerosi trattati, osserva Flügger, sottolineando come esistano numerose possibilità per ottenere garanzie.