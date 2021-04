In merito al nulla di fatto odierno sull’accordo quadro dopo l’incontro tra Guy Parmelin e Ursula von der Leyen, i partiti chiedono maggiore chiarezza al Consiglio federale e la continuazione delle discussioni per salvare l’intesa. A favore di un abbandono definitivo dell’esercizio rimane l’UDC. Per il presidente del gruppo socialista alle camere federali, Roger Nordmann, tutto deve essere tentato per cercare di salvare l’accordo quadro. «Non possiamo permetterci un vuoto giuridico con l’UE». Il cuore dell’accordo, il meccanismo di risoluzione delle controversie, è stato ben negoziato e dà alla Svizzera un ampio margine di manovra a detta del consigliere nazionale vodese. Il Consiglio federale deve ora fissare le priorità e determinare i punti sui quali è pronto a negoziare, ha detto a Keystone-ATS Nordmann. L’accento dovrebbe essere posto sulla protezione dei salari. Gli altri due aspetti ancora aperti sembrano essere risolvibili. Il presidente del Centro, il consigliere nazionale di Zugo Gerhard Pfister (PPD), ha sostenuto che è il momento di fare un passo in avanti. Le parti hanno l’obbligo di negoziare in modo trasparente e di rivelare i punti sui quali sono disposti a trattare e quelli sui quali non lo sono, ha dichiarato. Il Consiglio federale deve assumersi la proprie responsabilità e continuare a negoziare, secondo una nota del Centro, ma a determinate condizioni: l’accordo quadro deve escludere esplicitamente la direttiva sulla cittadinanza europea, mentre l’intesa sulle misure di accompagnamento non deve indebolire la protezione dei salari. Inoltre va chiarita la questione degli aiuti di Stato. Se le differenze non potessero essere superate, Berna e Bruxelles dovrebbero evitare un’escalation e sviluppare soluzioni che garantiscano buone relazioni bilaterali. Su Twitter, la presidente del PLR, Petra Gössi, ha accolto con favore la decisione di continuare i colloqui con l’UE. Tuttavia si è detta delusa dal rifiuto di Parmelin di fare concessioni sulle questioni in sospeso. Non basta rimandare o fingere. È urgente ottenere risultati nei negoziati, ha aggiunto. Di tenore opposto il giudizio dell’UDC. Il capogruppo alle camere, Thomas Aeschi, ha ribadito che l’accordo serve solo ad applicare la legislazione dell’UE in Svizzera. Se la Confederazione non vuole indebolire il mandato negoziale deve dire di no a ulteriori trattative, ha dichiarato su Twitter. I Verdi liberali si dicono dispiaciuti che Parmelin sia andato a Bruxelles chiedendo il massimo: un atteggiamento che suggerisce o un «sabotaggio deliberato» dell’accordo quadro o una visione completamente distorta della realtà. Per il partito c’è solo una via d’uscita accettabile da questa impasse: presentare il progetto al parlamento in modo che si possa tenere un dibattito ampio e democratico. In una nota, i Verdi si dicono invece irritati dal fatto che il Consiglio federale continui a prendere tempo senza presentare soluzioni su come superare l’evidente stallo nei negoziati con l’UE. Agendo in questo modo, il governo sembra voler accettare il fallimento delle trattative, mettendo così in pericolo le relazioni tradizionalmente buone tra la Svizzera e l’UE. I Verdi sono convinti che, in cambio di concessioni nell’ambito della protezione dei salari, il Consiglio federale dovrebbe rafforzare gli sforzi europei per introdurre imposte minime da applicare alle imprese e un’assistenza amministrativa fiscale completa. Un’estensione corrispondente del mandato negoziale e uno sblocco immediato del contributo di coesione potrebbero contribuire a far progredire le discussioni.

I sindacati: «Essenziale tutelare i salari»

Il Consiglio federale deve esigere una protezione indipendente dei salari nell’accordo quadro con l’UE. È quanto ha dichiarato l’Unione sindacale svizzera (USS) dopo l’incontro odierno a Bruxelles tra Guy Parmelin e Ursula von der Leyen. Secondo l’USS, senza misure di accompagnamento nella loro forma attuale, sussiste una minaccia di forte pressione su salari e condizioni di lavoro in Svizzera. Travail.Suisse si è dal canto suo rallegrato che il presidente della Confederazione abbia difeso la tutela dei salari presso la Commissione europea. L’organizzazione sindacale non sosterrebbe un accordo che va a scapito dei lavoratori. Deve essere chiaro per l’UE che le misure di accompagnamento elvetiche non siano considerate discriminatorie nei confronti delle imprese europee, ha aggiunto Travail.Suisse, che invita il Consiglio federale a mantenere la sua posizione ferma a questo proposito. «I lavoratori devono beneficiare dell’accordo quadro: in Svizzera come in tutta Europa», secondo l’USS. A suo avviso, non si deve transigere su una protezione salariale efficace e un servizio pubblico garantito. L’Unione sindacale svizzera continuerà a collaborare con le sue organizzazioni sorelle affinché la protezione dei salari venga migliorata in tutta Europa e il servizio pubblico non sia sacrificato alla logica del mercato.

Economisuisse: «Esplorare tutte le opzioni per appianare le differenze»

Economiesuisse chiede «una rapida valutazione della situazione» da parte del Consiglio federale dopo i colloqui odierni a Bruxelles tra Parmelin e von der Leyen. Tra la Svizzera e l’Unione europea sussistono ancora notevoli divergenze sul progetto di accordo quadro. Per appianare le differenze occorre ora esplorare tutte le opzioni e sfruttare tutti i margini di negoziazione, scrive Economiesuisse in una nota odierna. L’obiettivo deve essere la conclusione di un accordo globale convincente. Entrambe le parti avrebbero un forte interesse dal punto di vista politico ed economico per un chiarimento positivo dei tre punti ancora controversi, ossia aiuti di Stato, misure di accompagnamento e cittadinanza europea. Relazioni a lungo termine e stabili con l’Unione europea e i suoi Stati membri sono di fondamentale importanza per l’economia svizzera, aggiunge Economiesuisse. Tuttavia anche per l’UE vi è un rilevante interesse economico, visto che la Svizzera è uno dei quattro partner principali di Bruxelles.

L’USAM: «Possibile arrivare a un modello equilibrato»

Nel ramo delle discussioni sull’accordo quadro, l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) vede nell’intenzione dell’Unione europea (UE) di lasciare una porta aperta una dimostrazione della possibilità di coniugare l’acceso al mercato europeo e la sovranità elvetica. Nell’accordo quadro nella forma discussa fino ad ora si facevano troppe concessioni con eccessivi rischi per il modello di successo svizzero, scrive l’USAM in un comunicato. La volontà di Bruxelles di continuare a trattare va vista come la possibilità di arrivare a un modello equilibrato. L’accesso reciproco ai mercati rimane importante ed è assicurato dagli accordi di libero scambio e dai bilaterali. Questo accesso va comunque ulteriormente migliorato e poggiato su stabili fondamenta.

NUMES: «Intesa chiave per la Svizzera», ASNI: «Rischio per la sovranità e la democrazia diretta»

L’accordo quadro è un’intesa chiave per la Svizzera: così si è espresso oggi il Nuovo movimento europeo Svizzera (NUMES) dopo l’incontro a Bruxelles del presidente della Confederazione Guy Parmelin con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Diametralmente opposta la posizione di Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI), secondo cui con l’accordo istituzionale la Svizzera rischia di cedere definitivamente la sua sovranità e di abbandonare la democrazia diretta. È giunto il momento che il Consiglio federale prenda in considerazione le proposte di compromesso dell’Unione europea (UE) e firmi l’accordo istituzionale, indica NUMES in un comunicato. «La conclusione dell’accordo istituzionale è solo un passo. Tuttavia, permette di assicurare la via bilaterale e di garantire il proseguimento dell’integrazione del nostro paese in Europa», ha sottolineato Eric Nussbaumer, presidente di NUMES, citato nella nota. L’accordo istituzionale garantisce l’accesso al mercato comune europeo. Inoltre apre la strada a nuovi accordi e a una maggiore integrazione, ha sottolineato NUMES. L’ASNI non è sorpresa che i colloqui tra Parmelin e von der Leyen non abbiano prodotto alcun risultato concreto. L’UE, in difficoltà, si affida a una politica di potere, scrive l’ASNI. La minaccia dell’UE di rescindere unilateralmente tutti gli accordi di accesso al mercato nel caso di non adozione della legislazione europea condanna i legislatori svizzeri e la democrazia diretta ad essere dei burattini della Commissione e della Corte di giustizia dell’UE, aggiunge ASNI. Con l’accordo quadro la Svizzera rischia di perdere la sua sovranità e la democrazia diretta, sottolinea la nota. Alla fine, ASNI si aspetta che il Consiglio federale «ceda all’UE». In ogni caso - aggiunge - si prepara al referendum.

©CdT.ch - Riproduzione riservata