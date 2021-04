Nell’ambito dell’accordo quadro con l’Ue il presidente della Confederazione Guy Parmelin non andrà a Bruxelles per cercare di calcare le orme del premier britannico Boris Johnson, che in extremis era riuscito ad ottenere un’intesa sulla Brexit.

«Le due situazioni non sono paragonabili», afferma il responsabile del Dipartimento federale dell’economia in un’intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche. «La Svizzera non vuole uscire da un accordo, bensì trovare una soluzione per svilupparlo. E non è così che funzionano le cose in Svizzera. Siamo sette ministri uguali e io sono solo un primus inter pares. A un certo punto il Consiglio federale deve fare il punto della situazione con l’Ue. Poi potremo avere uno scambio con la presidente della Commissione europea. Ma non sarò io a fare il Boris Johnson a Bruxelles. I cittadini ne sono ben consapevoli».