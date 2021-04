Accordo quadro, non c’è ancora la data dell’incontro con l’UE

Ci sarà senz’altro un incontro a livello politico tra il Consiglio federale e la presidenza Ue in merito all’accordo istituzionale tra Berna e Bruxelles, ma data e composizione della delegazione non sono ancora definite.

Lo ha dichiarato oggi al termine della seduta governativa il portavoce del governo, André Simonazzi, che non ha confermato le illazioni degli scorsi giorni riportate dai media, ossia che il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, avrebbe fatto il viaggio fino in Belgio assieme al collega Ignazio Cassis e, forse, anche in compagnia di Karin Keller-Sutter.

La data del 23 di aprile per i colloqui col Consiglio federale confermata dall’Ue, ha spiegato Simonazzi, significa solo che quel giorno è prenotato per questo incontro, ma non che si tratta di una scadenza ormai definitiva. Insomma, nei prossimi giorni, come promesso dal vice cancelliere della Confederazione, ne sapremo di più sia sulla data esatta sia sulla composizione della delegazione governativa.