Lo storico svizzero Thomas Maissen non ci va leggero con il Consiglio federale: «L’abbandono delle trattative per un accordo istituzionale con l’Unione europea è vigliacco», afferma in un’intervista pubblicata oggi dai giornali Tamedia.

La decisione è codarda in quanto il governo ha evitato un confronto a livello di politica interna e non ha voluto rischiare una votazione: l’esecutivo ha intuito che l’avrebbe persa. Ciò non è certo coraggioso, afferma lo storico.

Per Maissen la Svizzera non ha lottato. Abbandonando le trattative ha seguito la via più facile. Il fallimento dell’accordo istituzionale rappresenta un grande successo per gli oppositori di un’adesione all’Unione europea. Non appartenere all’UE - ritiene lo storico - resterà verosimilmente per lungo tempo la ragion d’essere per la Svizzera.