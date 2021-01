Dopo intense trattative, le FFS e le parti sociali hanno raggiunto un accordo sulle misure di risparmio rilevanti per il personale. Una trattativa protrattasi per quattro mesi, ma si è riusciti a raggiungere un risultato equilibrato. Con il nuovo accordo, lo 0,3% della massa salariale delle FFS sarà utilizzato per misure salariali individuali dei collaboratori che rientrano nei livelli di esigenze inferiori del CCL (inizialmente era stato concordato lo 0,9% per tutti i collaboratori). Inoltre per l’anno appena trascorso non sarà pagata alcuna quota di prestazioni unica per ottimi risultati nella valutazione del personale CCL.