Il consigliere di Stato di Basilea Campagna Thomas Weber (UDC) è stato assolto oggi dal Tribunale penale di Muttenz dall’accusa di infedeltà nella gestione pubblica in relazione ai compensi versati all’ex Centrale di controllo del mercato del lavoro (ZAK). Sconfitta per l’accusa, che chiedeva una pena detentiva di 12 mesi con la condizionale viste le ingenti quantità di denaro in gioco.

Nella vicenda era coinvolto anche il capo dell’Ufficio cantonale dell’industria, del commercio e del lavoro (Kiga), accusato di complicità di infedeltà nella gestione pubblica, e per il quale la procura domandava una pena pecuniaria sospesa di dieci aliquote giornaliere non quantificate. Anche quest’ultimo è però stato prosciolto.

Weber, in carica dal 2013, è finito in tribunale per la sospetta violazione dei doveri d’ufficio negli anni 2014 e 2015, quando ha pagato contributi forfettari annuali di 650’000 franchi alla ZAK. In particolare, secondo la ricostruzione dell’accusa, il politico avrebbe concesso alla Centrale un consistente vantaggio finanziario illecito ogni anno, con importi in eccesso nell’ordine di 100’000 franchi.

Il capo del Dipartimento dell’economia e della sanità avrebbe versato i contributi richiesti senza «effettuare nemmeno le più rudimentali verifiche» o esigere un bilancio dettagliato. L’accusa riteneva quindi che così facendo avesse agito, forse anche intenzionalmente, in favore della ZAK.

La ZAK, composta dai rappresentanti dei sindacati e della Camera di Commercio di Basilea Campagna, ha avuto il compito di effettuare controlli nell’ambito del lavoro nero nel settore delle costruzioni fino al 2016. Negli anni dal 2011 al 2013, ha ricevuto dal Cantone contributi pari a 380’000 franchi all’anno. Dal 2014, però, essa ha improvvisamente aumentato le richieste ai sopraccitati 650’000 franchi, il 71% in più.

La difesa ha ribattuto che il Cantone ha pagato più soldi in ragione dell’aumento dei servizi della ZAK dal 2014. Fino ad allora si trattava di contributi a fondo perso, da quel momento in poi di onorari negoziati in anticipo per un’attività di controllo chiaramente definita. Stando agli avvocati del politico, Weber, contrariamente a quanto insinuato dal Ministero pubblico, non ha premuto per concedere la somma di 650’000 franchi.

Il fatto che la ZAK non abbia adempiuto al proprio contratto non può essere imputato al Consiglio di Stato, ha sostenuto la difesa. Anzi, Weber, che durante i tre giorni di processo ha preferito non esprimersi, avrebbe cercato di limitare i danni, introducendo misure per frenare i costi.

Nella sua sentenza, il tribunale non ha messo in discussione l’insufficienza delle verifiche svolte. Tuttavia, ha fatto notare che nessuno degli attori politici coinvolti nella modifica del contratto ne ha contestato forma e importo. Riassumendo, poiché tutte le persone coinvolte hanno mostrato fiducia cieca nella ZAK non si può addebitare ai due imputati una condotta sleale.

Durante le udienze è stato soprattutto criticato il comportamento della Camera di Commercio, poco trasparente nei suoi rapporti con la ZAK. L’ex direttore di quest’ultimo organo ha deposto come testimone, dichiarando che la Camera di Commercio ha stilato false dichiarazioni di spese e spostato arbitrariamente denaro.

In poche parole, la Centrale di controllo del mercato del lavoro era usata come un veicolo per ottenere soldi. Malgrado l’incremento dei fondi accordati, la ZAK non ha effettuato un numero maggiore di ispezioni, contravvenendo agli obblighi contrattuali. Rivelazioni che il presidente della corte, formata da tre giudici, non ha esitato a definire «inquietanti».

©CdT.ch - Riproduzione riservata