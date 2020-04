La giustizia sciaffusana gli aveva sequestrato 27 mila franchi, accusandolo di essere implicato in un traffico di cocaina. Ma l’inchiesta non ha permesso di provare il suo coinvolgimento e ora il Tribunale federale (TF) ha ordinato che al protagonista della vicenda siano restituiti i soldi.

Una decisione che, in una sentenza pubblicata oggi, il TF definisce arbitraria. Stando ai giudici losannesi, l’istanza precedente ha ignorato la possibilità che la contaminazione delle banconote sia avvenuta in altri modi. Ad esempio, del denaro acquisito legalmente può sporcarsi di cocaina nel caso in cui il proprietario ne sia un consumatore. Non per forza dunque, conclude Mon Repos, il gruzzolo è il frutto di un traffico illecito di sostanze stupefacenti.