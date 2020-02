Il Tribunale federale (TF) vuole vederci chiaro in merito alle accuse di presunte irregolarità nei confronti del Tribunale penale federale di Bellinzona. La Commissione amministrativa del TF - l’autorità di vigilanza - ha avviato una procedura il 6 gennaio.

Il portavoce del TF Peter Josi ha detto a Keystone-ATS, confermando quanto pubblicato oggi dai giornali di Tamedia, che l’indagine è stata avviata in seguito a indiscrezioni giornalistiche. A causa delle indagini in corso, Josi non è espresso nel dettaglio delle accuse. Negli ultimi mesi, la stampa, citando fonti interne, aveva parlato di lotte di potere, eccessi di spesa, mobbing e sessismo.