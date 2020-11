Tariq Ramadan, accusato in Francia di stupro da cinque donne, è a Ginevra da lunedì. Convocato dal Ministero pubblico ginevrino, parteciperà all’audizione di testimoni in relazione a un presunto caso analogo, che sarebbe avvenuto in Svizzera nel 2008.

Ramadan è già stato confrontato con la presunta vittima due volte, in settembre e ottobre, nell’ufficio dei giudici francesi, dato che fino a poco tempo fa non poteva lasciare il Paese. Il procuratore ginevrino incaricato del caso non era pertanto mai riuscito a convocarlo. Ora è stata accolta una richiesta di sospensione temporanea della misura, ciò che permette a Ramadan di essere in Svizzera.