«Sarebbe una scelta stupida». Non usa mezzi termini Priska Seiler Graf (PS/ZH) riferendosi alle indiscrezioni degli ultimi giorni sui risultati del processo di valutazione nell’ambito dell’acquisto dei nuovi jet da combattimento dell’esercito. Se il Consiglio federale scegliesse gli americani F-35, come sembrerebbe voler fare (secondo quanto riferito dai media), di sicuro non sceglierebbe la via meno complicata per sostituire gli attuali F/A-18, che smetteranno di volare nel 2030. Nessun altro modello polarizza quanto l’F-35. Se il Governo dovesse decidere a favore di un modello americano, sarà lanciata un’iniziativa popolare per impedirglielo, come annunciato dal PS, dai Verdi e dal Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) settimane fa.

L’F-35 è un jet di ultima generazione. Viene descritto...