«Gli alti graduati hanno vinto. Sono riusciti a convincere il loro capo, Viola Amherd, a scegliere come nuovo aereo da combattimento l’F-35 americano, la Ferrari dell’aria», che sostituirà i 26 F-5 Tiger e i 30 F/A-18, riporta Le Temps. Ma «l’acquisto di un nuovo aereo da combattimento deve tener conto di tutti gli aspetti, compresa la questione geostrategica [...] A queste condizioni, sono chiaramente gli apparecchi europei - il francese Rafale o quelli del consorzio europeo Eurofighter - che avrebbero dovuto imporsi». Oltre a uno strategico, Le Temps vede anche un errore in politica interna. «In Parlamento la battaglia non è ancora vinta», afferma. Inoltre, la sinistra e il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) hanno promesso di lanciare una iniziativa popolare contro l’acquisto di un aereo americano, ricordano La Tribune de Genève e 24 Heures. «Questa chiamata alle urne può ritardare o addirittura far naufragare l’acquisto di nuovi jet». Optando per l’aereo americano a scapito del Rafale e dell’Eurofighter, aggiungono i giornali lemanici, «la Svizzera sta infliggendo un nuovo affronto ai Paesi dell’Unione Europea dopo aver cestinato il progetto di accordo istituzionale». È un «vuoto d’aria», che porta «grosse nubi nere» sull’F-35. Per il quotidiano friburghese La Liberté si tratta di un «segnale disastroso» nei confronti dell’Europa. «Non tanto per ricucire lo strappo creatosi dopo la fine dell’accordo quadro con l’UE, ma per progettare e investire in un futuro comune. È con i nostri vicini che diamo forma alla strategia di sicurezza, è con loro che costruiamo il nostro futuro». Il giornale critica anche la presunta «offerta imperdibile» giudicandola «molto opaca». «Nel valutare i candidati e i costi di manutenzione su 30 anni, Armasuisse e il Dipartimento della difesa hanno ignorano anni di critiche ufficiali e dati pubblici statunitensi» scrive La Liberté ricordando le 871 carenze rilevate da un rapporto del Pentagono.