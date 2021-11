AstraZeneca ha ritirato la domanda di autorizzazione in Svizzera per il suo vaccino anti-coronavirus. La società ha preso la decisione poiché Swissmedic voleva limitare il prodotto alle persone con più di 50 anni.

La richiesta era stata depositata nell’ottobre 2020 presso l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, ricorda quest’ultimo in un comunicato odierno. Da allora, c’è stato un continuo scambio con l’azienda farmaceutica.

A più riprese Swissmedic aveva sottolineato di non essere in possesso di dati sufficienti per un’autorizzazione. Con il ritiro della domanda, non ci sono più richieste pendenti per i vaccini anti-COVID.