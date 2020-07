Un grande e variopinto cuore. Lo formano, sul piazzale dell’ex casa comunale di Augio, i sassi della Calancasca dipinti da adulti e bambini. Nella sua forma, l’opera d’arte collettiva richiama la sagoma del noto Lagh de Calvaresc, situato mille metri più in alto, mentre negli intenti riflette lo spirito aggregativo incarnato dal parco Val Calanca e condivisione. L’iniziativa nasce infatti durante l’emergenza sanitaria COVID-19, in segno di solidarietà ma anche e soprattutto per offrire alla comunità locale momenti di scambio. E proprio per sottolineare l’importanza di questi incontri, con l’auspicio che gli spazi dell’ex casa comunale possano continuare a fungere da cuore pulsante per la popolazione, il Parco Val Calanca organizza per domenica 26 luglio un’asta durante la quale verranno venduti i sassi dipinti che compongono il grande cuore. L’appuntamento è per le 17.15 con la presentazione dell’opera collettiva e degli artisti che l’hanno realizzata, dopo di che si procederà alla vendita all’incanto. Il cui ricavato sarà devoluto alla Catena della solidarietà per iniziativi volte a mitigare gli effetti della pandemia. Alle 18 sarà inoltre inaugurata la mostra «Tanto di cappello» di Armida Macullo. A seguire, aperitivo con presentazione dei prodotti della regione e accompagnamento musicale della Rock ID School.