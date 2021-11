Nel suo messaggio - che risale già a giovedì - la 48.enne ha citato i temi dell’inclusione, della lotta alla povertà, dell’ambito sociale e dell’ecologia. Intervistata oggi da 24 Heures e da Tribune de Genève, Marra ha assicurato che il passo indietro non implica alcuna decisione di fondo riguardo alla sua carriera e ha auspicato che il suo successore sia romando, «meglio ancora una donna romanda che condivida la mia sensibilità sociale». Rimarrà in carica fino quando, in febbraio, la persona in questione non sarà designata.