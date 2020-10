Nato nel 1933 a Bienne, ha trascorso l’infanzia a Neuchâtel. Dopo la maturità ha conseguito il diploma di insegnante elementare ed è stato docente a Dombresson e Le Locle. La sua carriera politica è iniziata nel 1960, con l’elezione in consiglio comunale per il partito socialista di Le Locle.

Nel 1981 è stato nominato in Consiglio di Stato di Neuchâtel, dove rimasto fino all’elezione in Consiglio federale nel 1987 al posto di Pierre Aubert. È rimasto a capo del Dipartimento federale degli affari esteri fino al 1993, quando si è dimesso per per motivi di salute. Nel 1992 era stato presidente della Confederazione.