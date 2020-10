Zurigo intende indagare sulle adozioni irregolari avvenute nel suo territorio. Il Cantone tende la mano a chi è stato adottato illegalmente dallo Sri Lanka, aiuti concreti a riconnettersi con la propria famiglia d’origine giungono però per vie meno ufficiali, come raccontano persone direttamente coinvolte.

In Svizzera, tra il 1979 e il 1997, sono stati adottati 881 bambini dallo Sri Lanka. Molti di loro sono arrivati nel nostro Paese per vie quanto meno discutibili. Nel Paese asiatico, come messo in luce nel 2017 dall’emittente olandese Zembla, si era infatti sviluppata un’industria dell’adozione. Per molti degli addottati la ricerca delle loro origini è molto difficile.

A inizio anno, uno studio commissionato dalla Confederazione e realizzato dalla ZHAW, l’Università di Scienze Applicate di...