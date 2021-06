Il tema dei nuovi aerei da combattimento non è stato all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio federale. Lo ha indicato il portavoce del Governo André Simonazzi all’inizio della settimanale conferenza stampa dell’esecutivo.

Il governo ha tuttavia brevemente affrontato il modo in cui condurrà le discussioni. Il dossier sarà all’ordine del giorno della seduta della prossima settimana, l’ultima prima delle vacanze estive, ha aggiunto Simonazzi. Quando verrà presa una decisione, questa vi verrà comunicata, ha precisato ai giornalisti presenti.

Stando ai media svizzerotedeschi, l’F-35 Lightning, della statunitense Lockheed Martin, sarebbe arrivato in testa al processo di valutazione nell’ambito dell’acquisto dei nuovi jet da combattimento dell’esercito svizzero. Oltre all’F-35, in corsa ci sono anche l’F/A-18 Super Hornet della Boeing (USA), il Rafale della Dassault (Francia) e l’Eurofighter, di un consorzio europeo con sede in Germania.