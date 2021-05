Un jet da combattimento F-5 dell’Esercito svizzero si è schiantato al suolo stamani in una zona disabitata a Melchsee-Frutt (OW). Il pilota è rimasto illeso ed è riuscito a salvarsi azionando il seggiolino eiettabile.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9, ha precisato Daniel Reist, portavoce del Dipartimento federale della difesa (DDPS), all’agenzia Keystone-ATS. Il pilota è stato soccorso dalla REGA. La giustizia militare sta ora indagando sulle cause dell’incidente.

Il Tiger F-5 era decollato alle 8.30 da Payerne e doveva svolgere un addestramento con gli F/A-18 dell’esercito. Doveva «simulare l’avversario» per permettere ai giovani piloti dei due FA-18 di allenarsi al combattimento aereo. Dopo l’incidente il pilota è stato condotto in ospedale per un controllo poiché il meccanismo del seggiolino eiettabile esercita forze molto intense sul corpo.