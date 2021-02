(Aggiornato alle 15.22) Un aereo da turismo è precipitato verso mezzogiorno nel lago di Costanza. Il pilota, un cittadino tedesco di 70 anni domiciliato in Ticino, era l’unica persona a bordo ed è stato portato in salvo a Staad (SG). Secondo quanto ha reso noto la polizia sangallese, il velivolo è un Piper bimotore decollato da Locarno-Magadino e diretto all’aeroporto di Altenrhein (SG). L’uomo è riuscito a liberarsi e i soccorritori lo hanno portato a riva con una barca. Il 70.enne soffriva di ipotermia, ma era cosciente, ed è stato elitrasportato in ospedale. A causa della nebbia, nella zona la visibilità era molto scarsa e l’aereo non è ancora stato trovato, scrive la polizia cantonale sangallese. Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un’inchiesta. La scomparsa dell’aereo è stata segnalata poco dopo le 11:30 dall’aeroporto di Altenrhein. La polizia cantonale ha subito lanciato un’operazione di ricerca a cui hanno partecipato anche la Rega, i pompieri e i servizi internazionali di soccorso del lago di Costanza.