Gli aeroporti di Zurigo e Ginevra, le compagnie aeree e altri partner hanno elaborato piani per la protezione dei viaggiatori in vista della prevista ripresa dei voli su ampia scala.

La società attive allo scalo di Zurigo hanno presentato oggi in una conferenza stampa le misure per garantire viaggi sicuri durante la pandemia di coronavirus.

All’aeroporto le pulizie verranno effettuate più frequentemente - anche con l’intervento di nuovi robot - e superfici di contatto quali corrimano e carrelli per i bagagli saranno disinfettate più spesso. Sono inoltre stati installati oltre 200 dispensatori di disinfettante per le mani, e si potrà acquistare igienizzanti e mascherine da distributori automatici chiamati «safety stations». Ci saranno naturalmente anche barriere di plexiglas, ad esempio agli sportelli.

Diverse anche le misure previste per evitare affollamenti di passeggeri: ai controlli dei passaporti e dei bagagli verrà aperto il maggior numero possibile di sportelli, mentre al check-in ne sarà accessibile soltanto uno su due per accrescere lo spazio in cui mettersi in coda e poter così mantenere le distanze. L’imbarco sugli aerei avverrà a gruppetti e la capacità dei bus sarà ridotta.