L’aeroporto di Zurigo e la compagnia Swiss si stanno riprendendo solo lentamente dal lockdown della primavera. Dopo l’aumento del traffico aereo in estate, il numero di passeggeri e i movimenti aerei sono nuovamente in calo.

«La situazione attuale è come quella del lockdown», ha dichiarato oggi davanti alla stampa il CEO di Flughafen Zürich AG, Stephan Widrig. Il numero di passeggeri è sceso del 90% rispetto a un anno fa.

Anche il CEO di Swiss, Thomas Klühr, ha confrontato la situazione attuale con quella della scorsa primavera. La compagnia aerea registra attualmente perdite giornaliere per 1,5-2 milioni di franchi. Le restrizioni di viaggio in continua evoluzione e le norme di quarantena rappresentano un’enorme sfida.

Sulle rotte intercontinentali, Swiss serve attualmente 15 destinazioni su 29 e nei collegamenti a corto raggio 33 su 90. «Siamo molto lontani dalla redditività», ha detto Klühr. La domanda relativamente alta nel settore cargo non permette di compensare il crollo del traffico passeggeri.

Né Widrig né Klühr hanno voluto fare previsioni sui tempi di una possibile ripresa. «Partiamo dal presupposto che il numero di passeggeri rimarrà basso ancora per qualche mese», ha detto Widrig.

L’aeroporto di Zurigo è in grado di mantenere i suoi piani di investimento. «Partiamo tuttavia dal presupposto che la pandemia abbia spostato indietro di 5-10 anni la crescita della domanda «, ha osservato Widrig.

La direttrice del Dipartimento zurighese dell’economia pubblica Carmen Walker Späh (PLR) ha sottolineato da parte sua la grande importanza che l’aeroporto di Zurigo e Swiss rivestono per la piazza economica. L’industria aeronautica ha ora bisogno di nuove prospettive e di sicurezza nella pianificazione per garantire in futuro i collegamenti internazionali della Svizzera.