In ottobre il numero di passeggeri transitati dall’aeroporto di Zurigo è cresciuto del 244,4% – a 1,61 milioni – rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, tuttavia nel confronto con ottobre 2019 risulta ancora una contrazione del 43,8%.

Per la prima volta dall’inizio della pandemia hanno utilizzato il maggiore scalo svizzero più di 1,6 milioni di persone, afferma stasera il gestore Flughafen Zürich in una nota. Complici le vacanze scolastiche autunnali, in singoli giorni sono stati contati tanti passeggeri quanto nei giorni di punta durante le vacanze estive.