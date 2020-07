Nel mese di giugno 2020, i canoni di locazione offerti in Svizzera registrano un aumento dello 0.17 percento. L’indice Svizzera si attesta a 114.7 punti. La tendenza al rialzo è confermata in particolare anche dal dato annuale. Nel corso degli ultimi dodici mesi, l’aumento dei prezzi degli affitti è stato dello 0.88 percento. Sorprende l’andamento nelle città di Zurigo e Losanna, con aumenti rispettivamente dell'1.31 percento e dello 0.71 percento. Al contrario, i prezzi degli affitti sono diminuiti in particolare nella città di Lugano (-0.75 percento). Lo mostrano le cifre attuali dell'indice degli affitti di homegate.ch.

Giugno 2020 riserva non solo temperature in aumento ma anche prezzi degli affitti più alti. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’aumento dei canoni di locazione offerti, di appena lo 0.17 percento nella media nazionale, è assolutamente contenuto. In particolare, gli affitti nei cantoni Ginevra (+1.32 percento), Svitto (+1.00 percento) e Uri (+0.70 percento) hanno registrato una crescita superiore alla media. I cantoni di Obvaldo (-0.58 percento) e Friburgo (-0.40 percento), invece registrano un calo degli affitti.