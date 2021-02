Il Consiglio federale deve adottare una moratoria nazionale sugli sfratti nel settore locazione che duri almeno fino alla fine dell’anno. È quanto chiede l’Associazione Svizzera Inquilini (ASI) in una lettera inviata oggi al ministro dell’economia Guy Parmelin, nella quale sottolinea come a causa della crisi pandemica siano sempre di più le persone che hanno difficoltà nel pagare la pigione.

Secondo l’ASI, il termine di pagamento in caso di mora, prima di una disdetta del contratto di locazione, dovrebbe inoltre venire esteso da 30 a 90 giorni, si legge in una nota diffusa stamane. «Molti dipendenti lavorano già da diversi mesi in tempo ridotto: per coloro che percepiscono solo l’80% del proprio stipendio, ciò significa che dopo 5 mesi viene a mancare nel bilancio familiare un intero stipendio mensile», rileva il presidente dell’ASI, il consigliere agli Stati Carlo Sommaruga(GE/PS), citato nel comunicato.