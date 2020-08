Nel mese di luglio 2020, i canoni di locazione offerti in Svizzera registrano una flessione leggera di 0.09 percento portandosi così a un livello di 114.6 punti indice. Tuttavia, la leggera tendenza al ribasso non è confermata dai dati annuali. Nel corso degli ultimi dodici mesi, l’aumento dei prezzi degli affitti è stato dello 0.88 percento. Sorprende l’andamento nei cantoni di Ginevra (-1.99 percento), Neuchâtel (-1.18 percento), Zugo (-1.13 percento) e Giura (-0.89 percento), con un calo degli affitti. Gli affitti diminuiscono anche, in particolare nelle città di Zurigo (-1.48 percento), Ginevra (-1.44 percento) e Lugano (-0.86 percento). Lo mostrano le cifre attuali dell'indice degli affitti di homegate.ch.

Per le città, la situazione sembra simile. Un calo si registra in particolare nelle città di Zurigo (-1.48 per cento), Ginevra (-1.44 per cento) e Lugano (-0.86 per cento). I canoni di locazione offerti nelle città di San Gallo (+0.79 percento), Lucerna (+0.70 percento), Losanna (+0.30 percento) e Basilea (+0.19 percento) sono invece aumentati. Lo sviluppo dei canoni d'affitto in Svizzera viene corretto in base alle diverse qualità, posizioni e dimensioni delle abitazioni.