I problemi nel trovare un alloggio adeguato appaiono sia nelle aree urbane che in quelle rurali, ma sono più accentuati nelle città. La situazione è ancora più grave nei grandi centri come Ginevra, Losanna, Berna e Zurigo, affetti da carenze, secondo l’ASLOCA.

Oltre il 70% degli inquilini parla poi di problemi con il loro padrone di casa. Le principali lamentele riguardano le riparazioni e i lavori di manutenzione, i reclami per i difetti e aspetti finanziari quali la richiesta di riduzione dell’affitto e la liquidazione delle spese accessorie. Una gran parte di questi problemi rimane irrisolta e i conflitti sono raramente risolti in modo amichevole, specialmente quelli che coinvolgono i vicini, citati dall’8% degli intervistati.

Secondo l’ASLOCA la paura della rescissione del contratto d’affitto, che è risentita come molto stressante, è sintomatica di una forte dipendenza nel rapporto contrattuale in cui l’inquilino è la parte più debole. Uno squilibrio strutturale di potere che spesso porta gli affittuari a non far valere i loro diritti, anche se hanno la possibilità legale di farlo. Ciò si rispecchia nel fatto che il 40% non ha chiesto una riduzione della pigione basata sul calo del tasso ipotecario di riferimento, per paura di danneggiare il loro rapporto con il padrone di casa.