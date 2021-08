Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis sembra intenzionato a promuovere un vertice sull’Afghanistan in Svizzera. Stando a quanto riporta la NZZ am Sonntag, che cita fonti informate, il consigliere federale ticinese ha incaricato la segretaria di Stato Livia Leu di esaminare la possibilità di tenere la conferenza sul suolo svizzero. Secondo una terza persona, i colloqui hanno già avuto luogo a livello internazionale. Secondo il domenicale, Leu deve analizzare se una tale riunione potrebbe contribuire a risolvere la crisi attuale e a quale scopo dovrebbe servire. Sono possibili in particolare una conferenza dei fornitori di aiuti umanitari o un incontro per l’organizzazione di un corridoio umanitario fuori dall’Afghanistan. Un portavoce del ministero degli Esteri ha detto al giornale che la Svizzera è interessata a svolgere un ruolo attivo nella vicenda. I colloqui tra i talebani e l’ex governo stanno continuando in Afghanistan, ha detto. Resta da chiarire se e dove ci siano esigenze nel campo della politica di pace. La Svizzera è in contatto con tutti gli attori da anni.