Il Consiglio federale ha adottato oggi la «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030», che illustra le linee guida per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU. L’Esecutivo ha individuato tre ambiti tematici prioritari nei quali c’è una particolare necessità di intervento e coordinamento: «Consumo e produzione sostenibili», «Clima, energia e biodiversità» e «Pari opportunità e coesione sociale».

La Strategia adottata oggi dal Governo mira ad attuare l’Agenda 2030, che è il quadro di riferimento - con 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile - di cui si è dotata la comunità internazionale per rispondere alle grandi sfide globali. Tutti gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati sul piano politico ad attuarla nei prossimi dieci anni.

Ora, il Consiglio federale ha illustrato nella sua Strategia le linee guida da seguire per questo decennio: ad esempio, mira a ridurre entro il 2030 la quota della popolazione che vive al di sotto della soglia nazionale di povertà. L’Esecutivo vuole anche illustrare gli effetti negativi sull’ambiente esercitati dagli incentivi finanziari per l’utilizzo di vettori energetici fossili e fare in modo che in futuro si evitino questo tipo di incentivi.