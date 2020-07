La procuratrice che conduce l’inchiesta, Ximena Manriquez, ha confermato a Keystone-ATS diverse informazioni pubblicate dai media romandi, insistendo tuttavia sulla presunzione di innocenza. Si tratta di sapere come mai l’agente non si sia accorto di nulla, ossia del fatto che l’uomo in custodia stesse male.

L’uomo è morto il mattino del 24 ottobre 2017 in una cella della stazione di polizia della Blécherette. Soffriva di epilessia ed era in cura per questo, ha spiegato la responsabile dell’inchiesta. Alla Blécherette c’è sempre animazione, ma non si può dire che nessuno si preoccupasse di lui. L’agente, occupato a dare una mano ai colleghi per dei trasferimenti, non ha visto tutte le immagini, ha spiegato, e quelle che ha visionato non l’hanno messo in allarme.