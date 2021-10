Gli agenti di polizia ticinesi continueranno ad essere impiegati per garantire la sicurezza del WEF di Davos e di altri eventi analoghi. Con 59 sì, 6 no e 15 astensioni il Gran Consiglio ha infatti approvato il rapporto della Commissione gestione e finanze (relatore il liberale radicale Matteo Quadranti) che invitava a respingere una mozione di Matteo Pronzini (MPS).

L’atto parlamentare, in estrema sintesi, chiedeva di non inviare più agenti a «eventi dove i Governi - comprese dittature come quella cinese - si trovano per impostare la loro politica che porta a guerre, fame e disuguaglianze». «Se vogliamo distruggere questo sistema ingiusto dobbiamo opporci a questi momenti», ha affermato Pronzini in apertura di dibattito.