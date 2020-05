Il tribunale penale di Thonon-les-Bains, in Francia, ha condannato la scorsa notte quattro uomini a pene che vanno dai quattro agli otto anni di carcere per l’aggressione di cinque giovani donne al di fuori di una discoteca di Ginevra nel agosto 2018. Un quinto imputato è stato prosciolto.

Indignata per le pesanti richieste di pena, la difesa aveva dal canto suo chiesto l’assoluzione, indicando la mancanza di prove contro i cinque imputati. Dopo la lettura della sentenza, uno degli avvocati difensori ha affermato: «non possiamo giocare con la libertà di un uomo: ci vogliono prove per condannare qualcuno». «Soddisfate l’intera Ginevra, perché tutta Ginevra ne ha parlato, questa non è la legge e non è certo la giustizia».