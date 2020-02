Il Tribunale criminale di Ginevra ha condannato due marocchini di 33 e 21 anni a rispettivamente 16 e 14 anni di carcere per tentato assassinio, rapine aggravate e furti. Una volta scontata la pena, il più anziano sarà espulso a vita dalla Svizzera, l’altro lo sarà per 12 anni.

Nel primo giorno di processo è emerso il difficile percorso di vita dei due marocchini, partiti da casa adolescenti e sopravvissuti grazie a espedienti, crimini e consumo di droga attraverso l’Europa. Entrambi hanno antecedenti giudiziari rilevanti: dieci condanne in Svizzera per il più anziano e condanne in Lussemburgo e Germania per l’altro.