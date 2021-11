Ieri sera un uomo di 21 anni ha aggredito una giovane donna in un condominio a Coira, utilizzando una sostanza simile a un gas e provocando l’intervento dei diversi servizi di emergenza.

Secondo il comunicato odierno, poco dopo le 20:00, la Polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto una segnalazione di uno strano odore percepito nella tromba delle scale di un edificio alla Steinbruchstrasse di Coira. La Polizia municipale di Coira, la Polizia cantonale, i pompieri e la vigilanza per le sostanze chimiche della Ems-Chemie hanno prontamente provveduto all’evacuazione dello stabile.

L’intervento ha visto la partecipazione, per eventuali trattamenti medici e psicologici, anche di due squadre con l’autoambulanza, di un medico di soccorso e del Care Team Grigioni. Alle 22:00 l’edificio è stato dichiarato nuovamente agibile perché giudicato non pericoloso per gli abitanti del palazzo.