La proposta, va premesso, si limiterebbe solo a concerti ed eventi sportivi. Un obbligo vaccinale non sembra infatti far breccia nel settore dei trasporti. In particolare per quanto riguarda il traffico aereo. Da noi contattata, Swiss ha fatto sapere che una simile condizione per poter viaggiare non verrà richiesta. Altrove, tuttavia, potrebbe non valere lo stesso. Negli scorsi giorni, invece, il CEO della compagnia aerea australiana Qantas, Alan Joyce, ha infatti affermato che una volta disponibile il vaccino contro il coronavirus, esso dovrebbe essere «un elemento importante e obbligatorio per i viaggi internazionali, come il passaporto e la carta d’imbarco».