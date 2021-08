Nella maggior parte delle regioni al Nord delle Alpi il mese di agosto 2021 è risultato più fresco della norma 1981-2010. Nella seconda metà del mese si sono registrati diversi giorni con nebbia alta, un fenomeno tipico dei mesi autunnali, indica oggi in un blog l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

La temperatura media nazionale di agosto è risultata di 0,6 °C inferiore alla norma 1981-2010. In alcune località nordalpine l’anomalia negativa è stata di circa 1 °C, per esempio a San Gallo o sullo Chaumont (NE). Al Sud delle Alpi, invece, a livello regionale la temperatura media di agosto è risultata superiore alla media di circa 0,4 °C, a Cimetta sopra Locarno addirittura di 0,7 °C, precisa MeteoSvizzera.

Dal primo all’8 agosto, il tempo in Svizzera è stato caratterizzato prevalentemente da condizioni di bassa pressione, con ripetuti rovesci e temporali. Localmente gli accumuli giornalieri hanno superato i 100 mm. La sera del 7 agosto a Magadino-Cadenazzo sono addirittura caduti quasi 35 mm di pioggia in 20 minuti. Per quanto riguarda le temperature, le massime al Nord hanno raggiunto i 22 - 25 °C, al Sud i 26 - 28 °C.