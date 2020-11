Un contadino è precipitato ieri mattina in un burrone a Tälfsch (GR). Ferito gravemente dopo una caduta di circa 50 metri, il 64.enne è morto sul posto.

Lo comunica oggi la Polizia cantonale dei Grigioni spiegando che, verso le 10.00, il contadino stava rimuovendo del fogliame da un prato in località Tälfsch, presso Küblis nella Val Prettigovia, con l’ausilio della pala montata sul suo trattore.

Secondo il comunicato, l’uomo si è avvicinato troppo al ciglio del burrone dello Schanielatobel per ripulire adeguatamente la pala del trattore con un rastrello. Durante l’operazione il contadino ha messo il piede in fallo cadendo dal precipizio per una cinquantina di metri.