Oggi, venerdì 8 maggio 2020, il Consiglio federale ha adottato il piano di attuazione dettagliato della strategia di ubicazione Agroscope, dando così il suo nulla osta per la fase attuativa. La riforma comporterà un calo dei costi infrastrutturali e d’esercizio di Agroscope e, grazie alle risorse che si libereranno, un aumento dei fondi per la ricerca e gli scambi scientifici con gli ambienti professionali. In futuro Agroscope comprenderà dunque un campus di ricerca centrale a Posieux (FR), due centri di ricerca regionali, uno a Changins (VD) e uno a Reckenholz (ZH), e varie stazioni sperimentali decentralizzate. In queste si svolgeranno attività di ricerca applicata a livello locale in stretta collaborazione con il settore agricolo, i partner della formazione e della formazione continua e i consulenti. Questo piano è stato elaborato insieme ai Cantoni e ai settori interessati. L’impegno comune dei protagonisti della ricerca, della consulenza, della formazione e degli ambienti professionali rafforzerà a lungo termine il settore agroalimentare.