Una maggioranza della popolazione elvetica, se l’appuntamento alle urne fosse stato nelle scorse settimane, avrebbe accettato il congedo di paternità, la revisione della legge sulla caccia e l’aumento delle deduzioni per i figli. Lo indica un sondaggio dell’istituto gfs.bern effettuato tra il 3 e il 17 agosto per conto della SSR.

Ieri è stata pubblicata la prima parte del sondaggio , secondo cui il 61% degli svizzeri si dice abbastanza o molto contrario all’iniziativa per la limitazione, mentre il 58% sostiene il decreto federale sull’acquisto di nuovi aerei da combattimento.

Il sondaggio SSR è stato effettuato nella prima metà del mese, per telefono e online, interrogando in totale 29’540 persone. Il margine di errore è di 2,9 punti percentuali.

Per quanto riguarda i partiti, sono in particolare gli elettori dell’UDC (66%) ad opporsi al testo, mentre Verdi e PS lo sostengono con una quota rispettivamente dell’89% e dell’88%.

Le donne - con una percentuale del 67% - sono più favorevoli al congedo di paternità rispetto agli uomini (60%), ma l’approvazione generale diminuisce con l’età: nella fascia tra 18 e 39 anni voterebbe «sì» il 77%, poi la quota di favorevoli cala rapidamente per la popolazione tra 40 e 64 anni (63%) e in particolare per gli over-65 (54%).