Grave incidente stradale questa notte verso le 4.30 sulla A15 a Uster (ZH), in direzione di Zurigo. Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, indica la polizia cantonale in una nota odierna.

La donna è stata scaraventata per diversi metri e ha riportato gravi ferite, mentre i tre uomini se la sono cavata con ferite più leggere. Tutti sono stati portati in ospedale con l’ambulanza. La A15 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore. È stata aperta un’inchiesta.