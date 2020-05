«Aiuti ai media basati sulla tiratura»

Per la Svizzera è irrinunciabile disporre di un paesaggio mediatico intatto con un’offerta diversificata ed equivalente in tutte le regioni e le lingue nazionali. Lo sostiene la Commissione delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S), che ha accolto il pacchetto di misure a favore dei media proposto dal governo.

Esso prevede un sostegno ai media online e misure generali a favore dei media elettronici, oltre a un potenziamento della promozione indiretta della stampa. Tuttavia, contrariamente al disegno del Consiglio federale, la CTT-S propone all’unanimità alla propria Camera di prevedere che le riduzioni per la distribuzione siano fissate in funzione della tiratura, indica una nota odierna dei servizi parlamentari. Maggiore sarà la tiratura, minore saranno le riduzioni per la distribuzione.